Девушка из Новосибирска поборется в финале шоу «Ты—Топ-модель на ТНТ»

Финал шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ» состоится в воскресенье, 6 июня, за победу поборется модель из Новосибирска Вика Кузнецова.

В заключительном выпуске программы Анастасия Решетова назовет имя той девушки, получит главный приз проекта – 3 миллиона рублей, участие в рекламной кампании бренда Philipp Plein и звание победительницы шоу «Ты—Топ-модель на ТНТ».

Но прежде финалисток ждет арт-перфоманс известного художника Покраса Лампаса, дефиле на одной сцене со звездами, а также встреча со всеми участницами шоу. проекта «Ты—Топ-модель на ТНТ» до финала дошли трое сильнейших: Тина Това, Яна Добролюбова и Вика Кузнецова.

Темнокожая дива Тина Това кардинально сменила имидж, избавившись от длинных волос в самом начале пути. Модель с татуировками и пирсингом Вика Кузнецова получила статус главной бунтарки проекта, но сумела показать и вторую сторону своего «я». Девушка с аллопецией Яна Добролюбова продемонстрировала, что ничего не может помешать быть успешным профессионалом.



За победительницу проекта в финале голосовали зрители в приложении «ТНТ-CLUB». Кому они отдали свои голоса, и кто услышит от Анастасии Решетовой: «Ты топ-модель на ТНТ», 3 миллиона рублей и контракт с брендом Philipp Plein твои!», станет ясно 6 июня в 12.00.