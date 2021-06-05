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Тимати пришел на премию «Муз-ТВ» вместе с победительницей «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Тимати появился на премии «Муз-ТВ» с победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк» Екатериной Сафаровой, пара была одета в черное.

Тимати и Екатерина Сафарова появились вместе на красной дорожке премии «Муз-ТВ», что не могло не порадовать фанатов пары, которые задавались вопросом вместе ли они после шоу «Холостяк». Екатерина была одета в черное платье с глубоким декольте, а Тимати в черную рубашку и кожаный пиджак.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на красной дорожке спросила у Тимати про то, насколько настоящие у него отношения с Екатериной Сафаровой. В ответ рэпер жестко ответил, что в интернете много читал о проблемах в браке Ивлеевой и Элджея.

На самой премии ведущая Ксения Собчак, которая предложила Тимати зарыть топор войны и снова подружиться, спросила его про бывшую — Анастасию Решетову. Тимати передал бывшей привет и воздушный поцелуй. 

А затем Собчак спросила, как долго рэпер будет с Сафаровой — вечность или долгую вечность. «Настолько же долго, насколько Филипп будет с Давой», — отшутился Тимати.

Тимати вместе с Моргенштерном победили в номинации «Лучшее видео» за клип «El Problema».

Культгид
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ничего святого нет, уже и детей в кабалу хотят загнать!

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...

trocyuk1

они по моему да же не представляют с какой бешенной скоростью мы летим в пропасть, в моем городке бизнес...

merkulov tolya

бесславно закончила команда без флага без гимна как говорится России там не было
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