Группа Little Big выпустила клип-пародию на сказки

Группа Little Big перепела песню «Everybody» группы Backstreet Boys и выпустила на нее клип, высмеивающий сказки.

Для исполнения трека «Everybody» к солистам Little Big присоединилась овца, которая «допевала» припев, а сами участники коллектива превратились в героев известных сказок — «Золушка» и «Белоснежка и семь гномов».

В клипе волшебное зеркальце превратилось в Тик-Ток, тыква вместо кареты стала автомобилем люкс-класса, а вместо хрустальной туфельки принц надевает Золушке резиновые кроксы.

Менее чем за сутки клип собрал больше 1,5 миллиона просмотров и попал на второе место трендов YouTube. Поклонники группы написали в комментариях под видео, что песня Backstreet Boys в исполнении Little Big звучит оригинально, а клип наполнен юмором.