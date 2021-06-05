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Группа Little Big выпустила клип-пародию на сказки

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Little Big перепела песню «Everybody» группы Backstreet Boys и выпустила на нее клип, высмеивающий сказки.

Для исполнения трека «Everybody» к солистам Little Big присоединилась овца, которая «допевала» припев, а сами участники коллектива превратились в героев известных сказок — «Золушка» и «Белоснежка и семь гномов».

В клипе волшебное зеркальце превратилось в Тик-Ток, тыква вместо кареты стала автомобилем люкс-класса, а вместо хрустальной туфельки принц надевает Золушке резиновые кроксы.

Менее чем за сутки клип собрал больше 1,5 миллиона просмотров и попал на второе место трендов YouTube. Поклонники группы написали в комментариях под видео, что песня Backstreet Boys в исполнении Little Big звучит оригинально, а клип наполнен юмором.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ничего святого нет, уже и детей в кабалу хотят загнать!

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...

trocyuk1

они по моему да же не представляют с какой бешенной скоростью мы летим в пропасть, в моем городке бизнес...

merkulov tolya

бесславно закончила команда без флага без гимна как говорится России там не было
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