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Китай тайно испытал ионные двигатели

Источник:
scmp.com
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Фото: © NASA

Китай в обстановке секретности проводит испытания ионных двигателей для космических аппаратов. Так, опытный двигатель HET-3000 мощностью 50 кВт проработал на номинальной тяге более 11 месяцев.

Будущая орбитальная станция КНР будет удерживаться на заданной орбите благодаря четырем ионным двигателям на эффекте Холла. В случае успеха она станет первым пилотируемым космическим объектом, который использует ионные двигатели.

Отказ от химических ракетных двигателей позволит существенно сократить потребность в топливе. По оценке специалистов, полет на Марс на корабле с ионным двигателем мощностью 200 МВт займет всего 39 дней.

Отмечается, что испытания двигателя HET-3000 показали, что он способен обеспечить не менее 15 лет эксплуатации силовой системы, что необходимо для дальних полетов в пределах Солнечной системы.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ничего святого нет, уже и детей в кабалу хотят загнать!

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...

trocyuk1

они по моему да же не представляют с какой бешенной скоростью мы летим в пропасть, в моем городке бизнес...

merkulov tolya

бесславно закончила команда без флага без гимна как говорится России там не было
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