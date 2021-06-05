Китай тайно испытал ионные двигатели

Китай в обстановке секретности проводит испытания ионных двигателей для космических аппаратов. Так, опытный двигатель HET-3000 мощностью 50 кВт проработал на номинальной тяге более 11 месяцев.

Будущая орбитальная станция КНР будет удерживаться на заданной орбите благодаря четырем ионным двигателям на эффекте Холла. В случае успеха она станет первым пилотируемым космическим объектом, который использует ионные двигатели.

Отказ от химических ракетных двигателей позволит существенно сократить потребность в топливе. По оценке специалистов, полет на Марс на корабле с ионным двигателем мощностью 200 МВт займет всего 39 дней.

Отмечается, что испытания двигателя HET-3000 показали, что он способен обеспечить не менее 15 лет эксплуатации силовой системы, что необходимо для дальних полетов в пределах Солнечной системы.