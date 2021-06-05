Samsung представила новые ноутбуки Galaxy Book Go

Компания Samsung показала новые ноутбуки семейства Galaxy Book Go, один из которых получил поддержку 5G. В продажу Samsung Galaxy Book Go поступит в июне, стоимость устройства составит 349 долларов.

Ноутбуки с 14-дюймовыми TFT-дисплеями разрешением Full HD имеют разные процессоры: Galaxy Book Go получил Snapdragon 7c Gen 2 с поддержкой LTE, а Galaxy Book Go 5 имеет Snapdragon 8cx Gen 2.5 и поддержку 5G.

Оба Galaxy Book Go оснащаются встроенной графикой Adreno 618, имеют по 6 Гб или 8 Гб оперативной и 64 Гб или 128 Гб встроенной памяти, аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт и обеспечивает работу до 18 часов без подзарядки.

Каждая модель ноутбука имеет HD-камеру, слоты для карты памяти microSD и карты nanoSIM. Новинки могут работать со смартфонами и планшетами Samsung Galaxy, присутствует поддержка экосистемы SmartThings.

При этом конструкция ноутбуков позволяет экрану поворачиваться на 180 градусов, в результате пользователь может при необходимости превратить устройства в планшет.