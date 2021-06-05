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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Samsung представила новые ноутбуки Galaxy Book Go

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Компания Samsung показала новые ноутбуки семейства Galaxy Book Go, один из которых получил поддержку 5G. В продажу Samsung Galaxy Book Go поступит в июне, стоимость устройства составит 349 долларов.

Ноутбуки с 14-дюймовыми TFT-дисплеями разрешением Full HD имеют разные процессоры: Galaxy Book Go получил Snapdragon 7c Gen 2 с поддержкой LTE, а Galaxy Book Go 5 имеет Snapdragon 8cx Gen 2.5 и поддержку 5G.

Оба Galaxy Book Go оснащаются встроенной графикой Adreno 618, имеют по 6 Гб или 8 Гб оперативной и 64 Гб или 128 Гб встроенной памяти, аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт и обеспечивает работу до 18 часов без подзарядки.

Каждая модель ноутбука имеет HD-камеру, слоты для карты памяти microSD и карты nanoSIM. Новинки могут работать со смартфонами и планшетами Samsung Galaxy, присутствует поддержка экосистемы SmartThings.

При этом конструкция ноутбуков позволяет экрану поворачиваться на 180 градусов, в результате пользователь может при необходимости превратить устройства в планшет.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ничего святого нет, уже и детей в кабалу хотят загнать!

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...

trocyuk1

они по моему да же не представляют с какой бешенной скоростью мы летим в пропасть, в моем городке бизнес...

merkulov tolya

бесславно закончила команда без флага без гимна как говорится России там не было
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