Браузер Firefox получил новый интерфейс

Браузер Firefox после вышедшего в начале июня патча получил революционный интерфейс под кодовым наименованием Proton. Разработчик уверяют, что проанализировали все привычки пользователей ради упрощения взаимодействия с программой.

Так, в Firefox 89 упрощена навигация. Теперь навигационная панель включает кнопки «вперед», «назад» и «обновить». При этом исчезло меню «три точки» в адресной строке, которое ранее открывало дополнительные возможности для запущенной страницы.

Сами меню оптимизировали — переработали и упростили иконки, выстроили заголовки по статистически достоверным приоритетам для пользователей. Всплывающие уведомления переработали, они стали менее назойливыми.

Дизайн вкладок обновился. Их открепили от браузера, что упрощает работу с ними. Кроме этого, вкладки получили дополнительную строку состояния — она показывает, что происходит на данной странице. Например, там может быть приостановленное видео.

Режим приватного просмотра стал более продвинутым. Так, в нем заработала функция Total Cookie Protection, защищающая пользователи от слежки со стороны сайтов.

Пользователи Windows 10 получили более современный вид контекстного меню браузера. Также Firefox 89 поддерживает темную тему «десятки». При этом на Windows 7 у браузера остался старый дизайн контекстного меню.