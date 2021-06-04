Перегрев экономики напугал российские власти

Темпы роста потребительских цен в России достигли 5,9%, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Минфина Антон Силуанов. Инфляция достигла рекордных значений за пять лет, это вызывает обеспокоенность властей.

«Это приводит к обесценению денег, обесценению социальных выплат и зарплат. Разве мы этого хотим?», — сказал Силуанов, уточнив при этом, что власти будут вынуждены ограничить расходы бюджета ради снижения инфляции.

По оценке министра, чем дальше власти будут затягивать переход к жесткой политике, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной, которая провоцирует перегрев экономики.

При этом меры административного регулирования привели к букету нежелательных эффектов и практически не сдержали инфляционный разгон. Так, фиксация цен на сахар и масло просто привела к повышению стоимости смежных товаров на полках магазинов.

По данным ЦБ, ожидания инфляции среди граждан России максимальные за последние четыре года. Так, потребители оценивают инфляцию почти втрое выше, чем Росстат — 14,8% в мае, а каждый седьмой заявил, что цены за последний год подскочили на треть.

Группа наиболее страдающих от инфляции людей за последний год выросла вчетверо, ее текущий размер практически соответствует доли бедного населения, которую Росстат оценивает в 12,1%, или 17,8 миллиона человек.