НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Перегрев экономики напугал российские власти

Источник:
Forbes
152 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Темпы роста потребительских цен в России достигли 5,9%, заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг глава Минфина Антон Силуанов. Инфляция достигла рекордных значений за пять лет, это вызывает обеспокоенность властей.

«Это приводит к обесценению денег, обесценению социальных выплат и зарплат. Разве мы этого хотим?», — сказал Силуанов, уточнив при этом, что власти будут вынуждены ограничить расходы бюджета ради снижения инфляции.

По оценке министра, чем дальше власти будут затягивать переход к жесткой политике, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной, которая провоцирует перегрев экономики.

При этом меры административного регулирования привели к букету нежелательных эффектов и практически не сдержали инфляционный разгон. Так, фиксация цен на сахар и масло просто привела к повышению стоимости смежных товаров на полках магазинов.

По данным ЦБ, ожидания инфляции среди граждан России максимальные за последние четыре года. Так, потребители оценивают инфляцию почти втрое выше, чем Росстат — 14,8% в мае, а каждый седьмой заявил, что цены за последний год подскочили на треть.

Группа наиболее страдающих от инфляции людей за последний год выросла вчетверо, ее текущий размер практически соответствует доли бедного населения, которую Росстат оценивает в 12,1%, или 17,8 миллиона человек.

Еще по теме
Путин анонсировал новый механизм поддержки бизнеса
Россия потратит на развитие Севморпути в 2021 году 73 млрд рублей
Депутаты захотели повысить налог для одной категории россиян
Золото защитит накопления России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Горный гостиничный комплекс с клиникой построят в Белокурихе
Власти обозначили плюсы Крапивинской ГЭС
Бастрыкин поручил проверить следователей из-за дела инспектора ДПС
Мать в сибирской деревне оставила семерых детей с окурками вместо еды
Самое популярное
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США
Канада
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...

Uynachalnica

Ничего святого нет, уже и детей в кабалу хотят загнать!

Grossmeister38rus

Ругаете Чубайса = ругаете Путина

Uynachalnica

Куда же ты смотришь, это же ты за все отвечаешь?!
Sibnet.Ru