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Россия начнет платную вакцинацию от коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации иностранцев в России, заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку», — сказал он.

Правительству, регионам и бизнесу Путин также поручил проработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов. По его словам, запрет использовать российские вакцины в некоторых государствах политически мотивирован.

«Либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин», — отметил глава государства.

По оценке Путина, на сегодня лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине. Платная вакцинация для иностранцев позволит помочь этим странам.

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