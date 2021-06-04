Путин анонсировал новый механизм поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил запустить до конца года новый механизм поддержки малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств.

Предполагается, что институт развития будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути, он возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает кредит более доступным, пояснил глава государства в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлом году мы приняли принципиальное системное решение по поддержке малого и среднего бизнеса. Вдвое — с 30% до 15% — снизили страховые взносы для небольших предприятий. И отказываться от этого мы, конечно же, не будем», — напомнил Путин.

По оценкам президента, новый механизм позволит предпринимателям дополнительно привлечь на развитие не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года. Кроме того, Путин предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у малого и среднего бизнеса.