Власти обозначили плюсы Крапивинской ГЭС

Появление Крапивинской ГЭС улучшит водоснабжение в регионе, а ее достройка создаст рабочие места, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса и компания РУСАЛ на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской гидроэлектростанции, сообщила пресс-служба правительства.

«Введение в строй такого значимого объекта в Кузбассе не только позволит улучшить водоснабжение региона. Будут созданы дополнительные современные рабочие места. В свою очередь, это даст новый импульс развитию близлежащих городов и поселков, повышению уровня жизни и, как следствие, положительно скажется на диверсификации экономики», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Реализация проекта по достройке Крапивинской ГЭС поможет обеспечить промышленные предприятия Кемеровской области чистой энергией и существенно улучшить экологическую обстановку, а также водоснабжение региона. Ожидается, что среднегодовая выработка станции составит более 2 млрд кВт*ч», — добавил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Строительство Крапивинского гидроузла началось в 1975 году, однако не завершилось. РУСАЛ подключит представителей к работе проектного комитета, наладит взаимодействие с организациями и привлеченными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта.