Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — начало их диалога — положительный шаг, но завышенных ожиданий от них быть не должно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, эта встреча является «очень и очень важной». Но, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно».

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — цитирует ТАСС Пескова.

Два президента получат возможность обсудить на встрече весь комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. «Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны. И в любом случае даже какое-то начало диалога на высшем уровне — несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений — это очень положительный шаг», — заключил пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Пескова, взаимное уважение и учет интересов друг друга являются необходимым условием для улучшения отношений России и США. И напротив, попытки диктата и менторства обречены на провал, они могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.

Он напомнил, что Путин является сторонником вывода отношений двух стран из текущего сложного состояния. «Но единственное, что делает это возможным, — это приоритет взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.