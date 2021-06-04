НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Источник:
ТАСС
199 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — начало их диалога — положительный шаг, но завышенных ожиданий от них быть не должно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, эта встреча является «очень и очень важной». Но, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно».

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — цитирует ТАСС Пескова.

Два президента получат возможность обсудить на встрече весь комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. «Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны. И в любом случае даже какое-то начало диалога на высшем уровне — несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений — это очень положительный шаг», — заключил пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Пескова, взаимное уважение и учет интересов друг друга являются необходимым условием для улучшения отношений России и США. И напротив, попытки диктата и менторства обречены на провал, они могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.

Он напомнил, что Путин является сторонником вывода отношений двух стран из текущего сложного состояния. «Но единственное, что делает это возможным, — это приоритет взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.

Еще по теме
Байден попытается напугать Путина перед встречей
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Глава российский разведки обвинил Запад в ведении гибридной войны
Белоруссия введет ответные санкции против США
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Горный гостиничный комплекс с клиникой построят в Белокурихе
Власти обозначили плюсы Крапивинской ГЭС
Бастрыкин поручил проверить следователей из-за дела инспектора ДПС
Мать в сибирской деревне оставила семерых детей с окурками вместо еды
Самое популярное
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США
Канада
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Министр пообещал длинные каникулы в 2022 году
Россия потратит на развитие Севморпути в 2021 году 73 млрд рублей
Глава РАН указал на минусы безуглеродной энергетики
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
20
Россия выдала Белоруссии новый кредит
20
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Sibnet.Ru