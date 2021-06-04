Бастрыкин поручил проверить следователей из-за дела инспектора ДПС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить следователей, которые отправили под стражу инспектора ДПС, который во время проверки документов застрелил парня, он также передал дело из Новосибирска в центральный аппарат СК.

На прошлой неделе инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить автомобиль Toyota, но водитель продолжил движение. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать.

Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб. В отношении полицейского возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности), он был арестован.

При этом появилось видео, где жена инспектора ДПС говорит, что ее семье угрожали расправой. Затем ГУ МВД по Новосибирской области опровергло эту информацию, якобы женщина так сказала по совету адвоката, а реальных угроз не было.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки», — говорится в сообщении СК РФ.

По поручению председателя СК России дело передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат. Также в Главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями по признакам преступлений, предусмотренных статьям 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).