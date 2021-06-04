Открытие Кубка России по спортивной гимнастике покажут онлайн

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Новосибирске с 6 по 13 июня, шоу-программу и открытие соревнований зрители смогут посмотреть в прямом эфире, сообщила пресс-служба областного правительства.

Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 8 июня в формате шоу. Вечером этого же дня начнутся соревнования. Прямая трансляция будет идти на сайте федерации спортивной гимнастикиРоссии, YouTube-канале Top Russian Gymnastics и на телеканал ОТС ТВ 8 и 9 июня.

Кубок России пройдет на одном из самых крупных спортивных объектов страны – в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Всего в соревнованиях примут участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны. В этом году ожидается приезд участников национальной сборной, победителей чемпионата Европы в Базеле.

Новосибирскую область на соревнованиях будет представлять Иван Стретович – заслуженный мастер спорта, серебряный призер Игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 год), чемпион мира 2019 года.