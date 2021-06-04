Новый онкокорпус лучевой терапии построят в Барнауле

Новый онкологический корпус лучевой терапии построят к 2024 году в Барнауле, сообщила мэрия.

Сейчас лучевое лечение в крае проводят на двух базах, что осложняет как работу врачей, так и условия пребывания в клинике самих пациентов, поскольку им приходится далеко ездить на процедуры.

Новый современный корпус позволит сосредоточить весь технологический процесс лучевой терапии в одном месте и в целом увеличить объемы оказания медицинской помощи онкологическим больным. Кроме того, строительство даст возможность внедрить в регионе дополнительные методы лечения.

Новый радиологический корпус построят на лечебной базе №1 Алтайского краевого онкологического диспансера на Змеиногорском тракте. Там разместят два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас размещаются на двух клинических базах диспансера, а также дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки.

«Все это позволит оптимизировать процесс лечения и логистически, и технологически. Мы сможем полностью сосредоточиться на современной 3D-конформной лучевой терапии, в том числе методиках стереотаксической лучевой терапии. Во всем мире она является эффективной альтернативой для пациентов, которым по ряду причин нельзя проводить радикальную операцию», – рассказал заведующий отделом радиотерапии краевого онкодиспансера Сергей Глотов.

Он добавил, что опухоли объемом полтора-два сантиметра можно будет облучить, избежав при этом серьезного повреждения окружающих здоровых тканей, что даст шанс не просто на спасение жизни, а на излечение от болезни.