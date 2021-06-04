Россия потратит на развитие Севморпути в 2021 году 73 млрд рублей

Государство и бизнес инвестируют серьезные средства в развитие инфраструктуры Северного морского пути (СМП)— в 2021 году на эти цели направят 73 миллиарда рублей, сообщил директор по капитальным вложениям «Росатома» Геннадий Сахаров.

Государство и крупные компании, ведущие свой бизнес в Арктике, намерены вкладывать средства в подъездные пути к портам, создание подходных морских каналов, ледозащитных сооружений. При этом лидирующим инвестором в подходные морские каналы должно стать государство, поскольку именно оно является их собственником, приводит «Российская газета» слова Сахарова.

По его словам, задачу развития портовой инфраструктуры СМП предстоит решить в сжатые сроки. Согласно планам развития северной морской магистрали, в 2028-2029 годах предполагаемый грузооборот может превысить пропускные возможности арктических портов.

За два последних расчетных года по Севморпути предполагается перевозить 104 и 107 миллионов тонн грузов, однако сейчас пропускная способность портов не превышает 97 миллионов тонн.

Требуют решения и другие проблемы. Не все порты Северного морского пути на сегодняшний день можно считать полноценными инфраструктурными опорными точками. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали развитие арктических портов на местах.

Так внимание экспертов привлекли два порта, входящие в число основных для инфраструктуры СМП — Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе и Диксон в Красноярском крае.