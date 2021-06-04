Жара вернется в Новосибирск после выходных

Холодный атмосферный фронт пришел в Новосибирск, из-за него погода в выходные будет не жаркой с дождем, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы зашли в облачность холодного атмосферного фронта, с ним ждем дождь и ветер с севера. Самый холодный день — суббота. Затем с ростом давления, осадки прекратятся, днем температура воздуха будет повышаться до 25 и 27 градусов тепла», — сказала синоптик.

По ее словам, в ночь на субботу и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, днем будет без осадков. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. температура воздуха ночью 6 июня составит 6-8 градусов тепла, днем 16-18 градусов.

В воскресенье и понедельник ожидается преимущественно без осадков, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в воскресенье составит 9-11 градусов тепла, днем 23-25 градусов. Жара придет в Новосибирск в понедельник, когда воздух днем прогреется до 25-27 градусов тепла.