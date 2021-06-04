Байден попытается напугать Путина перед встречей

Предстоящие военные учения НАТО в Черном море являются сигналом для Москвы перед намеченной на 16 июня встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пишет британское издание Daily Mail.

Таким образом, Североатлантический альянс пытается продемонстрировать РФ свои силу. При этом в НАТО отрицают какую-либо причастность учений к предстоящей встрече Путина и Байдена. По словам представителей альянса, тренировки с участием девяти тысяч военнослужащих направлены на укрепление влияния организации в регионе.

Военно-морские учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») начались 28 мая у берегов Португалии. Совсем скоро корабли переместятся в акваторию Черного моря. На этом этапе к ним присоединятся и сухопутные войска.

На данный момент в тренировках участвуют подводные лодки, корабли и военно-морская авиация Альянса. Во главе эскадры стоит британский авианосец Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).

Еще одним сигналом для Путина, переданным НАТО, стал облет 30 стран, входящих в Альянс, американскими ядерными бомбардировщиками. Известно, что в миссии были задействованы самолеты B-52, сообщает радио Sputnik со ссылкой командование военного блока.