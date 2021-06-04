Инвестиции в аэропорт Красноярска составят 30 млрд рублей

Вложения в развитие аэропорта Красноярск в ближайшие три года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В наших планах строительство современного топливно-заправочного комплекса с заправкой "в крыло", ремонт перрона, а также, скорее всего, создание особой экономической зоны с бондовыми складами, соединение параллельных взлетно-посадочных полос в двух наших соседних аэропортах: Емельяново и Черемшанки.... Думаю, что перспектива трех лет — это порядка 30 млрд рублей», — цитирует ТАСС губернатора.

Он подчеркнул, что источниками инвестиций выступят федеральный и краевой бюджеты, а также частные инвесторы.

В понедельник, 31 мая, «Аэрофлот» открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб. На первом этапе авиакомпания планирует выполнять рейсы в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск.