Депутаты захотели повысить налог для одной категории россиян

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов заявил, что в России стоит повысить налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.

По словам Щапова, налог необходимо поднять владельцам нескольких квартир, которые сдают их в аренду. Также он предложил вводить дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности.

«Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — сказал депутат изданию URA.ru. При этом он добавил, что для внедрения инициативы нужно провести дополнительные расчеты.

Глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме накануне заявил, что правительство обещало не менять ключевые налоговые ставки до 2024 года, но «жизнь [оказалась] богаче» — отдельные вопросы налогообложения требуют корректировки.