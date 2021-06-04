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Власти взялись за обоснование штрафа за превышение средней скорости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект, предусматривающий штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог.

Понятие «средняя скорость» будет закреплено законодательно, как и наказание за ее превышение, приводит позицию правоохранительных органов РИА Новости.

Предлагается замерять скорость авто на въезде и на выезде из участка и, учитывая его протяженность, вычислять среднюю. Камеры контроля средней скорости уже прошли сертификацию и допущены к использованию в качестве измерительных средств.

Новшество о введении штрафа за превышение средней скорости на протяженных участках дорог напрашивалось давно, считает член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре.

Современные камеры фиксируют нарушения в режиме «здесь и сейчас», что дает водителям возможность нарушить закон и ехать с высокой скоростью, а перед камерой сбросить ее и тем самым избежать штрафа, отметила Агре в интервью «Известиям».

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