Прокуратура проверит массовое отравление детей в красноярском лагере

Прокуратура края начала проверку информации о возможном массовом отравлении детей в пришкольном лагере МАОУ «Средняя школа №24» в Красноярске, сообщает ведомство.

По предварительным данным, в больницу в четверг обратились родители шести детей с жалобами на неудовлетворительное состояние здоровья. У них взяли анализы. Прокуратура оценит, как организовано питание в школьном лагере.

Организацией питания в школе № 24 занимается компания «Развитие» — она же готовила блюда, которыми в начале этого года в Красноярске отравились более 100 детей, сообщает телекомпания «ТВК».