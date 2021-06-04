НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Золото защитит накопления России

Источник:
Sibnet.ru
246 6
Фото: © Sibnet.ru

Минфин России ввел золото в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве актива, способного обеспечить защиту средств фонда от инфляционных рисков, говорится в сообщении ведомства.

Золото вводится в качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ. В качестве альтернативы, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, сказано в сообщении.

Изменения структуры ФНБ направлены на сохранность средств фонда на фоне геополитических тенденций и решений, направленных на «дедолларизацию» экономики, отметил Минфин.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта.

Еще по теме
Школьникам разрешат игру на бирже
Россия «обнулит» доллары в резервах
Глава Минфина заявил об угрозе обесценивания денег в России
Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирскую язву заподозрили у жителя Тувы
Прокуратура проверит массовое отравление детей в красноярском лагере
Смелый медведь предпринял попытку прокатиться на катере по Байкалу
Видео с грустным участковым из Красноярска стало хитом в Сети
Самое популярное
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Обсуждение (6)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США
Канада
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
20
Россия выдала Белоруссии новый кредит
16
Медведев заявил об усталости России от конфликта с Западом
Sibnet.Ru