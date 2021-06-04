Золото защитит накопления России

Минфин России ввел золото в структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в качестве актива, способного обеспечить защиту средств фонда от инфляционных рисков, говорится в сообщении ведомства.

Золото вводится в качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до последнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ. В качестве альтернативы, определены китайский юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, сказано в сообщении.

Изменения структуры ФНБ направлены на сохранность средств фонда на фоне геополитических тенденций и решений, направленных на «дедолларизацию» экономики, отметил Минфин.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре ФНБ и снизит долю британского фунта.