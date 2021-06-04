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Министр пообещал длинные каникулы в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителей России ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — цитирует Котякова ТАСС.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — отметил он.

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