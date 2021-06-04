Смелый медведь предпринял попытку прокатиться на катере по Байкалу

Медведь, пришедший на берег Байкала, увидел проплывающих на катере госинспекторов Фролихинского заказника, кинулся в воду и поплыл к судну с твердым намерением попасть на борт, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Свободная ото льда вода и массовый лет липачана — байкальского ручейника — ежегодно привлекает на побережье заказника Фролихинский десятки медведей. А у хозяев тайги, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком.

В июне один из медведей, пришедших на берег, увидел патрульный катер, на котором плыли госинспекторы. Косолапый не бросился убегать, а наоборот, попытался попасть на него вплавь.

Инспекторам удалось оторваться от медведя, но он предупредили туристов, что и они могут столкнуться с «пиратскими» атаками хозяина тайги.

Туристам лучше запомнить несколько правил для своей безопасности. Необходимо оповестить животное о своем присутствии — громко разговаривать, петь, шуметь. Держаться группами. При встрече с медведем не приближаться в попытках сфотографировать зверя или снять видео.