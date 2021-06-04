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Фильм о Мэрилин Монро к 95-летию актрисы покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: aeroman3 / Public Domain Mark

Документальный фильм «Мэрилин Монро. Последний сеанс» покажут на Первом канале в пятницу, 4 июня. Сюжет посвящен отношениям актрисы с ее возлюбленными и причинам ее смерти.

В основу фильма положена книга Мишеля Шнайдера «Мэрилин, последние сеансы». Это абсолютно документальная история с участием знаменитых режиссеров (Джордж Кьюкор, Джон Хьюстон), актеров (Ив Монтан, Симона Синьоре, Кларк Гейбл, Лоуренс Оливье) и писателей (Трумен Капоте, Артур Миллер) целиком построена на материалах кинохроники.

В фильме использованы фрагменты из фильмов с участием Мэрилин Монро «Давай займемся любовью», «Стычка в ночи», «В джазе только девушки», «Принц и танцовщица», «Автобусная остановка», «Неприкаянные», видеозапись ее знаменитого выступления на праздновании 45-летия президента США Джона Кеннеди, а также аудиозаписи, сделанные актрисой для доктора Гринсона за несколько дней до смерти.

О смерти Монро

Обстоятельства смерти Мэрилин Монро занимают умы людей гораздо больше, чем жизнь и творчество белокурой богини, как называли ее восторженные поклонники. Актриса скончалась в ночь на 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет в собственном доме. Согласно официальному медицинскому заключению, от смертельной дозы снотворного.

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Версий этой неожиданной смерти было несколько: убийство, совершенное спецслужбами по приказу братьев Кеннеди во избежание огласки их сексуальных связей; убийство, совершенное мафией; передозировка наркотиков; самоубийство; трагическая ошибка психоаналитика актрисы Ральфа Гринсона, предписавшего пациентке принять хлоралгидрат вскоре после приeма нембутала.

Последние два года Мэрилин Монро была практически неразлучна со своим психоаналитиком Ральфом Гринсоном. Он был одним из немногих, кому Норма Джин Бейкер Мортенсон могла доверить свои секреты и страхи. Он знал, что скрывает звучный псевдоним «Мэрилин Монро». Именно Гринсону передала Монро кассеты с записями, сделанными незадолго до смерти.

На этих записях она рассказывает об отношениях с бывшими мужьями, объясняет, почему не удались ее браки, перечисляет любовников, вспоминает о дружбе с Фрэнком Синатрой, жалуется на свое одиночество, рассказывает о том, почему боится сниматься в кино и, напротив, любит фотографироваться.

Фильм «Мэрилин Монро. Последний сеанс» выйдет на Первом канале в пятницу в полночь.

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