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WhatsApp заработает на нескольких гаджетах одновременно

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp получит возможность работать одновременно на четырех мобильных устройствах, используя одну учетную запись, сообщают инсайдеры портала WABetaInfo со ссылкой на администрацию мессенджера.

Сейчас мобильная версия мессенджера автоматически прекращает работу на смартфоне, если попытаться его запустить на другом.

Новая функция не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит функционировать, даже если один из гаджетов разрядится, приводит РИА Новости сообщение экспертов.

В мессенджере также подтвердили разработку 2цоднократного просмотра", который будет автоматически удалять сообщения после того, как получатель его прочитает. Значительно расширятся возможности «исчезающих сообщений» — WhatsApp даст возможность включать ее во всех чатах.

Новые функции появятся в одной из публичных бета-версий приложения, а позже станут доступны и всем пользователям. Отдельно отмечается, что в WhatsApp работают над отдельным приложением для планшетов iPad.

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