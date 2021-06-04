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Белая медведица показала танец с платком в «Роевом ручье». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Белая медведица Урсула показала посетителям танец с платком в красноярском зоопарке «Роев ручей».

«К открытию летнего сезона готовилась всю зиму, дождавшись, когда соберется побольше посетителей, она показала танец с платком, который репетировала. Да, движения еще не уверены, можно сказать, по-медвежьи неуклюжи, но не судите строго, она очень старалась», — говорится в сообщении.

Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи даже на суше быстры и ловки, а в воде легко плавают и ныряют. Продолжительность жизни — максимум 25—30 лет; в неволе рекорд долгожительства — 45 лет.

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