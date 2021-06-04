Иркутяне возмутились храмом вместо научного парка

Жители жилого комплекса «Эволюция» в Иркутске создали петицию против строительства храма, на месте, где раньше планировали сделать научно-просветительский парк. Петицию подписали больше 1 тысяч человек.

Жителям жилого комплекса «Эволюция» в Иркутске обещали создать научно-просветительский парк времени на площади 3 гектара. Будущий центр культурной жизни и отдыха с детьми «Парк Времени» собрались посвятить истории человечества.

Но в мае первый заммэра Иркутска Антон Красноштанов на своей странице в Facebook сообщил о начале строительства храма на территории предполагаемого будущего парка. Это возмутило некоторых жителей района.

«Складывается полностью абсурдная ситуация, вместо научно-просветительского объекта пытаются построить религиозное учреждение! Прошу поддержать петицию и не допустить этого!» — написали составители петиции.

Но храм возведут не вместо парка, он займет только часть территории и будет построен на деньги частного инвестора. Остальное останется в собственности муниципалитета и с планами на постройку научно-просветительского объекта.