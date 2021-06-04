Глава российский разведки обвинил Запад в ведении гибридной войны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва и Минск оценивают действия западных стран против себя как агрессивные акции, противоречащие международному праву.

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — очень мягкий», — цитирует ТАСС Нарышкина.

Нарышкин назвал политику Запада «по-настоящему агрессивными действиями, которые направлены против суверенитета наших двух государств». «Конечно, мы с этим мириться не будем», — подчеркнул он.

Нарышкин добавил, что Россия и Белоруссия оценивают действия западных стран против себя как агрессивные акции, которые осуществляются вне рамок международного права.

«Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права», — отметил глава СВР.