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Вышел финальный трейлер фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Источник:
Sibnet.ru
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Киностудия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер хоррора «Заклятие 3: По воле дьявола», фильм выйдет в прокат 10 июня.

По сюжету Эд и Лоррей Уоррен будут расследовать зловещее убийство, выходящее за рамки человеческого понимания из-за своей жестокости. Исследователи паранормальных явлений вступят в борьбу с темными силами за душу юноши, которого подозревают в убийстве.

Премьера хоррора «Заклятие 3: По воле дьявола» запланирована на 10 июня. Главные роли сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига.

«Заклятие 3: По воле дьявола» — седьмой фильм вселенной «Заклятие», самой большой хоррор-франшизы в истории, которая собрала уже более 1,8 миллиарда долларов. В нее входят первые два фильма «Заклятие», «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель 3».

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