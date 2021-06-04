Вышел финальный трейлер фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Киностудия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер хоррора «Заклятие 3: По воле дьявола», фильм выйдет в прокат 10 июня.

По сюжету Эд и Лоррей Уоррен будут расследовать зловещее убийство, выходящее за рамки человеческого понимания из-за своей жестокости. Исследователи паранормальных явлений вступят в борьбу с темными силами за душу юноши, которого подозревают в убийстве.

Премьера хоррора «Заклятие 3: По воле дьявола» запланирована на 10 июня. Главные роли сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига.

«Заклятие 3: По воле дьявола» — седьмой фильм вселенной «Заклятие», самой большой хоррор-франшизы в истории, которая собрала уже более 1,8 миллиарда долларов. В нее входят первые два фильма «Заклятие», «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель 3».