Sony Pictures снимет ремейк по российскому «Холопу» Шипенко

Компания Sony Pictures приобрела права на ремейки российского фильма «Холоп» Клима Шипенко, также права купили еще семь стран.

По информации Variety, Sony Pictures планирует заняться производством «Холопа» в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Италии.

Кроме этого, права на адаптацию купили поляки из компании Monolith Films (съемки совместно с российскими продюсерами начнутся уже в августе 2022 года) и французы из SND, которые принадлежат медиакомпании Groupe M6.

Фильм «Холоп» стал первым фильмом, проданным «Централ Партнершип» под формат полного метра. В России «Холоп» стал самым кассовым фильмом за все время отечественного проката. Его сборы превысили три миллиарда рублей.