Белоруссия введет ответные санкции против США

Минск введет ответные меры на возобновление американских санкций против белорусских предприятий, сообщает белорусский МИД

Речь идет о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипломатической миссии, ужесточении визовых процедур, ограничении работы американских специалистов в Белоруссии.

Также Минск отозвал решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. Подчеркивается, что такие меры должны стать сигналом «о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью».

По мнению МИД Белоруссии, санкции США незаконны, противоречат международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. При этом ограничительные меры в основном навредят простым гражданам.

США с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Ограничения коснутся девяти крупных компаний нефтехимического сектора.