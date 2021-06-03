Антивирус Norton 360 добудет криптовалюту

Новая функция Norton Crypto в антивирусе Norton 360 позволит пользователям антивирусной программы добывать криптовалюту Ethereum. Майнинг активируется с 4 июня.

Когда Norton Crypto работает, программное обеспечение будет использовать процессор системы для майнинга Ethereum, затем цифровые монеты переместят в специальный облачный кошелек, пишет портал Bleeping Computer.

Разработчики уверяют, что функция защитит пользователей от вредоносного программного обеспечения, которое скрытно занимается добычей криптовалюты на компьютере. Кроме этого, владельцы антивируса смогут подзаработать.

Механизмы работы Norton Crypto не раскрываются, но эксперты предполагают, что пользователи антивируса будут объединяться в группы для совместной добычи. При этом полученный доход компания поделит, исходя из продуктивности майнинга.