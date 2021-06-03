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Школьникам разрешат игру на бирже

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, планируется снизить до 12 лет, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться», — сказал Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам первого зампреда Центробанка, к 12 годам дети уже неплохо знают математику, поэтому могут посчитать сложные проценты и попробовать элементарные финансовые инструменты.

При этом такой ранний выход на биржу станет отличным практическим опытом, который позволит подросткам в перспективе научиться инвестировать и зарабатывать деньги, полагает Швецов. На первых порах подобная игра может носить обучающий характер.

Согласно действующему в России законодательству, дети младше 14 лет имеют право совершать лишь мелкие бытовые сделки. В их число входят покупки в магазине или самостоятельная трата накоплений.

С 14 лет несовершеннолетние получают право распоряжаться своим заработком, класть деньги на свой счет в банке и снимать их с него, а также совершать различные сделки с письменного согласия своих законных представителей.

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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

olegsbeglov

несправедливо в этом случае сразу кража в особо крупном размере. Надо как для чиновников. Преступление...
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