Школьникам разрешат игру на бирже

Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, планируется снизить до 12 лет, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться», — сказал Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам первого зампреда Центробанка, к 12 годам дети уже неплохо знают математику, поэтому могут посчитать сложные проценты и попробовать элементарные финансовые инструменты.

При этом такой ранний выход на биржу станет отличным практическим опытом, который позволит подросткам в перспективе научиться инвестировать и зарабатывать деньги, полагает Швецов. На первых порах подобная игра может носить обучающий характер.

Согласно действующему в России законодательству, дети младше 14 лет имеют право совершать лишь мелкие бытовые сделки. В их число входят покупки в магазине или самостоятельная трата накоплений.

С 14 лет несовершеннолетние получают право распоряжаться своим заработком, класть деньги на свой счет в банке и снимать их с него, а также совершать различные сделки с письменного согласия своих законных представителей.