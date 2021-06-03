Россия «обнулит» доллары в резервах

Минфин обнулит долю доллара в средствах Фонда национального благосостояния, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас доля доллара в российских резервах составляет 35%. Структуру фонда, который раньше состоял только из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов, правительство начало менять с прошлого года.

К этим валютам добавили китайские юани, японскую иену, а также государственные облигации КНР. Доля иены на первом этапе составила 5%, а юаня — 15%, при этом пропорционально были уменьшены доли в долларах и евро — с 45% до 35%.

«Приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — пояснил Силуанов.

По его словам, после обновления структура резервов будет следующая: доллары составят ноль, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%. Такое замещение планируется провести в течение июня.

Сейчас в Фонде национального благосостояния находятся почти 40 миллиардов долларов. В целом размер резервов составляет 8,6 триллионов рублей, что составляет порядка 116 миллиардов долларов США.