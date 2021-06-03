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Раскрыта тайна океанских «зон смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Royal Navy

Глобальное потепление климата вызвало появление «зон смерти» с пониженным содержанием кислорода в северной части Тихого океана, выяснили ученые. Для этого они исследовали пробы грунта, поднятые со дна Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет.

Группа исследователей нашла свидетельства формирований «зон смерти» в прошлом благодаря изучению слоев отложений в кернах, пробуренных в морском дне, пишет Science Advances. Такие зоны разрушают экосистему и уничтожают источники пищи для морских обитателей.

При этом оказалось, что для появления таких зон не обязательно нужен процесс таяния ледников, достаточно теплого межледникового периода, наподобие того, в котором живет современное человечество.

В гигантских «зонах смерти» полностью отсутствует кислород. В результате живые организмы вымирают, выживать получается лишь у анаэробных бактерий, которым для жизни кислород не нужен. Науке известно примерно 700 таких зон в океане.

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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

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