Раскрыта тайна океанских «зон смерти»

Глобальное потепление климата вызвало появление «зон смерти» с пониженным содержанием кислорода в северной части Тихого океана, выяснили ученые. Для этого они исследовали пробы грунта, поднятые со дна Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет.

Группа исследователей нашла свидетельства формирований «зон смерти» в прошлом благодаря изучению слоев отложений в кернах, пробуренных в морском дне, пишет Science Advances. Такие зоны разрушают экосистему и уничтожают источники пищи для морских обитателей.

При этом оказалось, что для появления таких зон не обязательно нужен процесс таяния ледников, достаточно теплого межледникового периода, наподобие того, в котором живет современное человечество.

В гигантских «зонах смерти» полностью отсутствует кислород. В результате живые организмы вымирают, выживать получается лишь у анаэробных бактерий, которым для жизни кислород не нужен. Науке известно примерно 700 таких зон в океане.