Тима Белорусских рассказал о своем двуличии

Музыкант Тима Белорусских (Тимофей Морозов) рассказал свое видения конфликта со своим лейблом Kaufman Distribution. Он рассказал, что все время был вынужден притворяться и выдавать себя за беззаботного парня.

Белорусских получил широкую известность благодаря трекам «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Эти треки были выпущены во время работы артиста в Kaufman Distribution. Но в прошлом году музыкант решил покинуть коллектив и заняться собственным творчеством. Руководство лейбла оказалось недовольно таким решением, и теперь стороны судятся за права над треками и именем. Тима Белорусских рассказал в интервью Юрию Дудю об истинных причинах ухода от продюсера.

Белорусских:

«Просто в какой-то момент я понял, что есть во мне еще что-то такое, что может дать мне возможность получить новых людей. Словил себя на мысли, что все знают кто такой Тима Белорусских, но для кого-то это супермальчик, у которого такие песни. Для кого-то это просто проект»

Певец решил, что его недооценивали, видели в нем только исполнителя готовых треков. А на самом деле он начал писать песни в 13 лет, провел девять лет в музыкальной школе и вообще с раннего возраста погружен в музыку. Он захотел петь не беззаботные песни про незабудки и одуванчики, а свои треки, более осмысленные и сложные.

Самое сложное, по словам Белорусских было то, что он был вынужден скрывать свою дочь и девушку, ради поддержания образа (Тима стал отцом в 16 лет, сейчас его дочери Софии шесть лет).

Белорусских:

«Этот момент, что ты живешь две какие-то разные жизни, когда по факту ты можешь от всего этого избавиться и жить одну жизнь полноценную, настоящую, какая она есть. Пофиг там, понравится это другим людям, не понравится. Я не обязан всем нравиться. Это дело вкуса и слава богу что это так»

Кроме этого, Тиме Белорусских не нравилось, что многие решения в лейбле, например, по поводу каких-то рекламных коллаборации, принимались без его участия. После разрыва с лейблом артист уже выпустил несколько сольных треков и фитов. Он завел новые соцсети, поскольку права админов на старых аккаунтах с миллионами подписчиков осталось у Kaufman Distribution.

В апреле 2021 года суд Московского района Минска приговорил певца, задержанного в январе с наркотиками, к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Белорусских признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта.