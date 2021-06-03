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Определен порядок отправки россиян в вытрезвители

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство утвердило правила работы вытрезвителей, которые были воссозданы с 1 января 2021 года. Согласно документу, нетрезвые граждане будут иметь право отказаться от отправки в такое учреждение.

Предполагается, что в вытрезвители будут отправлять лиц «в состоянии опьянения, находящихся в общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Туда же будут доставлять тех, кто не утратил способность ориентироваться, но кто может нанести ущерб жизни и здоровью граждан или их имуществу — в этом случае будет требоваться письменное заявление лиц, находящихся с ними в одном жилище.

При этом отправлять пьяных в вытрезвитель можно будет только с согласия самих потенциальных «клиентов» учреждения или их законных представителей. Если доставленный человек не способен дать согласие, то документ можно будет оформить позднее.

Срок временного пребывания в вытрезвителе не должен превышать 24 часов. При наступлении «естественного вытрезвления» человек сможет досрочно покинуть учреждение. Если срок истекает ночью, гражданину разрешат дождаться утра.

Восстановлением сети вытрезвителей в России займутся региональные власти, учреждения могут появиться на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. За нахождение в вытрезвителе «клиенту» потребуется заплатить, расценки за услугу утвердят позднее.

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Antoxa.

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pepelmetal

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-Керя-

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