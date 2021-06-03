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Моргенштерн приехал в суд и назвал себя невиновным

Источник:
РИА Новости
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Рэпер Моргенштерн прибыл в суд на рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних, музыкант заявил журналистам, что не считает себя виновным.

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», — сказал артист, приехавший на заседание суда на синем спортивном автомобиле McLaren 600LT в сопровождении охраны.

Адвокат рэпера Сергей Жорин ранее рассказал СМИ, что претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых противоречат друг другу.

«Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь», — пояснил сам музыкант причину возбуждения дела против него.

Изначально артист был привлечен по статье как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя. Ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

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