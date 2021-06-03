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«Петровы в гриппе» Серебренникова попали на Каннский фестиваль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Фильм «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета обычная семья Петровых. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Всего в конкурсную программу Канн вошли 23 фильма. Среди них эротическая драма Пола Верховена «Непорочная дева» и драмеди Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"».

74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли. В 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли всего один раз — на фоне Второй Мировой войны в 1939 году.


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