«Петровы в гриппе» Серебренникова попали на Каннский фестиваль

Фильм «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла
Серебренникова вошел в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля.
В центре сюжета обычная семья Петровых. Он — автослесарь,
она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего
особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья
заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
Всего в конкурсную программу Канн вошли 23 фильма. Среди них
эротическая драма Пола Верховена «Непорочная дева» и драмеди Уэса
Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас
ивнинг сан"».
74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля.
Председателем жюри станет Спайк Ли. В 2020 году смотр отменили из-за
пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли всего один раз — на фоне Второй
Мировой войны в 1939 году.