Главный свидетель не смог объяснить суть преступления Кляйна

Главный свидетель по делу мэра Томска Ивана Кляйна Ринат Аминов выступил в суде, он не смог объяснить, в чем именно заключалось преступление, совершенное главой города.

По данным следствия, мэр, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал указание своей подчиненной внести сведения о наличии санитарно-защитной зоны вокруг объекта компании, чтобы не дать перевести землю из производственно-коммунальной зоны в зону общественно-жилого назначения. По версии СК, Кляйн сделал это, чтобы помешать Аминову строить на этой территории жилые дома.

Аминов выступил в суде в четверг, трансляция заседания ведется в Telegram-канале «За Кляйна». Бизнесмен сказал, что мэр незаконно запретил ему масштабное строительство.

«Какие противоправные действия совершил Кляйн Иван Григорьевич?» – спросил у свидетеля адвокат. Аминов отказался отвечать на этот вопрос.

После этого защитник Кляйна попросил потерпевшего конкретизировать, какие действия совершил Кляйн, выходящие за пределы его полномочий. Прокурор попросил суд снять вопрос.

«Интересы моего доверителя защищает государство, он не обязан давать какие-либо пояснения по этому поводу», – пояснил представитель Аминова. Суд снял вопрос.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.