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Новак назвал срок достройки «Северного потока — 2»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Российское правительство рассчитывает, что работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» будут завершены до конца 2021 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — цитирует Новака «Коммерсантъ». По его словам, до окончания реализации проекта осталось провести около 100 километров.

На вопрос, существуют ли договоренности о невмешательстве в проект американской стороны, вице-премьер ответил, что это «взаимоотношения между Евросоюзом и США, и мы видим, что дискуссия идет на этом уровне».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря. По нему российский газ будет поступать в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

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Antoxa.

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pepelmetal

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