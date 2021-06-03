Глава Минфина заявил об угрозе обесценивания денег в России

Ускоряющаяся инфляция в России свидетельствует о «перегреве» и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», — цитирует «Интерфакс» макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

По его словам, это приведет «к обесценению расходов (государства и граждан), обесценению денег, выплат социальных, зарплат». «Разве мы этого хотим? Нет», — продолжил он.

По словам Силуанова, нормализация должна быть быстрой. «Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой», — заключил он.