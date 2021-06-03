НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Человек погиб при взрыве в золотодобывающей шахте Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © Sibnet.ru

Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на участке «Владимирский» Окинского района Бурятии в четверг, один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

В штольне работало восемь человек, семь эвакуировались самостоятельно. Один человек погиб. Работает горноспасательная служба, ведется расследование. Будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Причиной взрыва могла стать самопроизвольная детонация из-за нарушения техники безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рудник «Владимирский» находится в Окинском районе Бурятии. Лицензией на его разработку владеет ООО «Рифей». По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль по итогам 2020 года составила 264 миллиона рублей.

В 2019 году прокуратура Окинского района выявила, что на территории участка «Владимирский» есть нарушения норм закона в ограждении склада взрывчатых материалов: в некоторых местах провисает колючая проволока, устье штольни №3 не запиралось на замок, пишет «Золотодобыча» со ссылкой на материалы прокуратуры.

Проверка в 2019 году установила, что на объектах участка использовались огнетушители с истекшим сроком хранения, были неисправны два прожектора по периметру склада взрывчатых материалов. Прокуратура района в адрес генерального директора ООО «Рифей» вносила представление об устранении нарушений.

Еще по теме
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
Малыш в Новосибирске упал в канализационный колодец
Мать в Приангарье проигнорировала ожоги четырехлетнего сына
Ребенок выпал из окна детсада в Бийске
смотреть все
Бурятия #Происшествия #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Главный свидетель не смог объяснить суть преступления Кляйна
Ведущие «Поедем, поедим!» приехали в Хакасию
«Карту зловония» создадут в Томске
Человек погиб при взрыве в золотодобывающей шахте Бурятии
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Глава Минфина заявил об угрозе обесценивания денег в России
Новак назвал срок достройки «Северного потока — 2»
Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала
Мурашко рассказал о частичном снятии ограничений по COVID-19
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

ifhbrjd

Рождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...
Sibnet.Ru