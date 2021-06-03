Человек погиб при взрыве в золотодобывающей шахте Бурятии

Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на участке «Владимирский» Окинского района Бурятии в четверг, один человек погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

В штольне работало восемь человек, семь эвакуировались самостоятельно. Один человек погиб. Работает горноспасательная служба, ведется расследование. Будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Причиной взрыва могла стать самопроизвольная детонация из-за нарушения техники безопасности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рудник «Владимирский» находится в Окинском районе Бурятии. Лицензией на его разработку владеет ООО «Рифей». По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль по итогам 2020 года составила 264 миллиона рублей.

В 2019 году прокуратура Окинского района выявила, что на территории участка «Владимирский» есть нарушения норм закона в ограждении склада взрывчатых материалов: в некоторых местах провисает колючая проволока, устье штольни №3 не запиралось на замок, пишет «Золотодобыча» со ссылкой на материалы прокуратуры.

Проверка в 2019 году установила, что на объектах участка использовались огнетушители с истекшим сроком хранения, были неисправны два прожектора по периметру склада взрывчатых материалов. Прокуратура района в адрес генерального директора ООО «Рифей» вносила представление об устранении нарушений.