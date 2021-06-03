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Школьники напишут ЕГЭ по русскому языку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © министерство образования Новосибирской области

Порядка 680 тысячи человек сдадут ЕГЭ по русскому языку 3 и 4 июня, это самый массовый экзамен, сообщает Рособрнадзор.

Этот экзамен, как и в прошлом году, разделен на два дня, чтобы избежать скопления участников. Всего в России и за рубежом он проводится в 5, 7 тысяче экзаменационных пунктах.

Для получения аттестата результат ЕГЭ по русскому языку должен быть не меньше 24 баллов, а для получения аттестата с отличием – не меньше 70 баллов за русский язык и не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.

Результаты участники экзамена по русскому языку, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня, – не позднее 23 июня.

Тема: Экзамены
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Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

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