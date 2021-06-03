Школьники напишут ЕГЭ по русскому языку

Порядка 680 тысячи человек сдадут ЕГЭ по русскому языку 3 и 4 июня, это самый массовый экзамен, сообщает Рособрнадзор.

Этот экзамен, как и в прошлом году, разделен на два дня, чтобы избежать скопления участников. Всего в России и за рубежом он проводится в 5, 7 тысяче экзаменационных пунктах.



Для получения аттестата результат ЕГЭ по русскому языку должен быть не меньше 24 баллов, а для получения аттестата с отличием – не меньше 70 баллов за русский язык и не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.



Результаты участники экзамена по русскому языку, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня, – не позднее 23 июня.