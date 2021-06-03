Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»

Девочка-подросток из Северска Томской области предстанет перед судом за то, что сорвала возле местного ТЦ плакаты акции «Бессмертный полк», сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, в начале мая 17-летняя жительница Северска ночью возле здания ТЦ умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера движения «Бессмертный полк», посвященные годовщине Дня Победы. Произошедшее попало на видео.

Следователи возбудили дело о вандализме. Подросток полностью признала вину и раскаялась. Ей грозит штраф, исправительные или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.