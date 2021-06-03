Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»

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Девочка-подросток из Северска Томской области предстанет перед судом за то, что сорвала возле местного ТЦ плакаты акции «Бессмертный полк», сообщило СУ СКР по региону.
По данным следствия, в начале мая 17-летняя жительница Северска ночью возле здания ТЦ умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера движения «Бессмертный полк», посвященные годовщине Дня Победы. Произошедшее попало на видео.
Следователи возбудили дело о вандализме. Подросток полностью признала вину и раскаялась. Ей грозит штраф, исправительные или обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
ifhbrjdРождение одного ребенка сразу снижает доходы семьи в 2 раза, второго - на 75%. Мама не работает, мизрное...