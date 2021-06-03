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Медведь оккупировал кладбище в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Рычащий медведь
Медведь вышел на кладбище в Приангарье
Фото: © milesz / Pixabay License

Агрессивный медведь вышел на кладбище в Усть-Кутском районе Иркутской области, испугав посетителей. Животное пришлось убить, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В четверг в полицию позвонили жители Усть-Кута и сообщили, что на старое кладбище из леса вышел медведь и разогнал всех посетителей. Сотрудники МВД и охотоведы выехали на погост. Они увидели хозяина тайги, который вел себя крайне агрессивно и уходить с территории кладбища не собирался.

Полицейские поняли, что люди, приходящие на кладбище, в любой момент могут стать жертвами нападения. Медведя пришлось застрелить.

Одна из причин, по которой косолапые выходят к местам, где живут люди — еда. Медведи любят полакомиться в мусорных контейнерах, стихийный свалках на окраинах городов и поселков. Для них объедки — легкая пища, когда не надо тратить силу на охоту и добычу еды.

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