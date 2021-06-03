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Активисты забили тревогу из-за уничтожения архивных дел в ПФР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Archivo-FSP / CC BY-SA 3.0

Исследователи из организации «Архивный дозор» обвинили Пенсионный фонд России в уничтожении выплатных пенсионных дел на умерших россиян, информацию которых используют для составления родословных. Управление Пенсионного фонда по Новосибирской области подтвердило Sibnet.ru информацию об уничтожении дел.

Историки и общественники заявили, что в архивных пенсионных делах имеются документы, которые представляют ценность – аттестаты, трудовые книжки, справки, документы о государственных наградах, автобиографии, в том числе и участников, инвалидов Великой Отечественной войны.

Также эти документы дают информацию о том, где население района начало свой трудовой путь, где и сколько лет работал, разъяснила координатор группы #CТОПНОЖАРХИВ, член «Архивного дозора» Наталья Сарченко.

Управление Пенсионного фонда России по Новосибирской области подтвердило, что уничтожение закрытых выплатных дел идет по приказу Минтруда РФ от 1 апреля. Это касается дел, выплата пенсии по которым прекратилась 20 и более лет назад. Также отмечается, что законом не предусмотрена передача этих дел в Госархив региона.

«В делах нет уникальных документов: трудовая книжка остается у гражданина, свидетельство о рождении — у родственников, справки о ранениях, обучении — хранятся в других организациях. Выплатные дела не содержат также фотографий умерших граждан», — говорится в УПРФ по Новосибирской области.

Ведомство уточняет, что новосибирцы могут в случае доказанного родства, могут получить в ПФР копии документов родственников после соответствующего запроса.

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Новосибирск #История
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