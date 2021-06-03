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Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Актер Бен Барнс из сериала «Тень и кость» с ностальгией вспомнил о «Друзьях» и спел кавер на песню из проекта.

Видео своего исполнения Барнс опубликовал в Instagram. «Кто испытывает ностальгию по воссоединению "Друзей"», — спросил он у подписчиков.

Актер отмети, что все исполнители главных ролей в сериале были большой частью его жизни в подростковом возрасте.

Сериал «Друзья» выходил на ТВ с 1994 года по 2004 год. Всего было выпущено 10 сезонов. В 2021 году создатели проекта создали всех актеров из «Друзей» вместе и выпустили спецсерию проекта, растрогав поклонников.


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