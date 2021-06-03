Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»

Актер Бен Барнс из сериала «Тень и кость» с ностальгией
вспомнил о «Друзьях» и спел кавер на песню из проекта.
Видео своего исполнения Барнс опубликовал в Instagram. «Кто испытывает
ностальгию по воссоединению "Друзей"», — спросил он у
подписчиков.
Актер отмети, что все исполнители главных ролей в сериале
были большой частью его жизни в подростковом возрасте.
Сериал «Друзья» выходил на ТВ с 1994 года по 2004 год. Всего
было выпущено 10 сезонов. В 2021 году создатели проекта создали всех актеров из
«Друзей» вместе и выпустили спецсерию проекта, растрогав поклонников.