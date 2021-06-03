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Малыш в Новосибирске упал в канализационный колодец

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Годовалый ребенок во время прогулки упал в канализационный колодец на проспекте Маркса в Новосибирске, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, ребенок, которому год и девять месяцев, во время прогулки с мамой в среду наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Ребенка достали очевидцы. Вместе с мамой малыша доставили в больницу.

«Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений», – говорится в сообщении следствия.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Предстоит выяснить, какой вред был причинен здоровью ребенка, а также установить, кто отвечал за эксплуатацию колодца.

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